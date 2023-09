Coheris : forte progression du résultat opérationnel

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Coheris enregistre un chiffre d'affaires IFRS de 7,5 millions d'euros, en croissance de +9%. Hors refacturations intragroupe, le chiffre d'affaires business de la société s'élève à 6,9 ME, en hausse de +10% par rapport au 1er semestre 2022.

Sur le semestre, Coheris enregistre un résultat opérationnel courant de 1,2 ME, en forte progression de +18% par rapport au 1er semestre 2022, avec la maîtrise de la structure de charges.

Le résultat net s'élève à 1,2 ME contre 2,6 ME au 1er semestre 2022, qui intégrait un produit d'impôt lié à l'activation de déficits fiscaux à hauteur de 1,5 ME. Hors cet effet, le résultat net du 1er semestre 2023 aurait été en progression.

Au 30 juin 2023, Coheris affiche un structure financière solide. La dette financière à plus d'un an est de 5 ME, en diminution de -12% par rapport au 31 décembre 2022 (5,7 ME). La trésorerie nette est de 11,9 ME, en hausse de +7% par rapport au 31 décembre 2022 (11,2 ME), hors impact de l'application de la norme IFRS 16 et intégrant le compte courant lié à la convention de cash pooling avec ChapsVision.