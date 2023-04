Coheris : forte hausse du bénéfice

(Boursier.com) — En 2022, Coheris enregistre un chiffre d'affaires de 12,7 ME, en hausse de +9,7% par rapport à 2021.

En 2022, la société a poursuivi sa politique en matière de maîtrise de charges externes et de masse salariale. Cela conduit, avec l'augmentation du chiffre d'affaires, à un résultat opérationnel courant qui s'élève à 2 ME, en hausse de +77% par rapport à 2021.

Coheris affiche ainsi une marge opérationnelle courante de 14,5%, qui s'apprécie de 5,6 points par rapport à 2021.

Après prise en compte de l'activation d'impôts différés à hauteur de 2,3 ME, le résultat net s'élève à 4,4 ME, multiplié par 4,4 par rapport à 2021.

Au 31 décembre 2022, Coheris affiche des capitaux propres de 14,8 ME et une trésorerie nette de 8,7 ME retraitée à la fois des flux liés au cash pooling mis en place avec ChapsVision au 1er semestre 2021 et des reports de cotisations sociales dans le cadre des mesures d'accompagnement des entreprises durant la période Covid pour 2,4 ME.