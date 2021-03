Coheris : contient sa perte de l'année 2020 à 2 ME

(Boursier.com) — En 2020, Coheris enregistre un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros qui intègre 0,4 ME de refacturation intragroupe. Le chiffre d'affaires "business" ressort à 11 ME en repli de -14,5% par rapport à 2019. Le repli de l'activité s'explique par le changement de 'business model' initié dans les années précédentes et très largement accéléré en 2020.

Coheris enregistre un résultat opérationnel courant en repli à -1,4 ME correspondant à la diminution du chiffre d'affaires sous l'effet du changement de business model. Les autres produits et charges opérationnelles enregistrent des coûts non récurrents pour -0,5 ME liés au redimensionnement des équipes réalisé au cours du 2e semestre 2020.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier et de la charge d'impôt, le résultat net enregistre également une amélioration par rapport à l'année précédente. Il s'établit à -2 ME.

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2020, la trésorerie du Groupe ressort à 5,3 ME en hausse par rapport au 31 décembre 2019 (2,9 ME).

Coheris affiche une trésorerie nette positive de 2,6 ME au 31 décembre 2020. L'endettement financier de 2,7 ME inclut principalement le PGE souscrit en décembre 2020 pour 2 ME ainsi qu'une avance remboursable de Bpifrance obtenue dans le cadre du projet OFS/Seb pour 0,33 ME.