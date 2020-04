Coheris a décalé sa publication de résultats annuels

(Boursier.com) — Coheris, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives, annonce que la nouvelle date de publication de ses résultats annuels 2019, initialement prévu le 25 mars 2020, a été fixée au jeudi 16 avril 2020, post clôture de Bourse.