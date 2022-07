Coheris : 6,2 ME de chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Coheris enregistre un chiffre d'affaires business de 6,2 millions d'euros, en hausse de +12,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Cette croissance est portée par l'augmentation des revenus récurrents de +85,8%, issus des ventes d'abonnement en mode annuel et représentent 36% du chiffre d'affaires au 30 juin 2022. Cette croissance résulte du changement du business model initié dès 2019. Désormais, les revenus liés aux licences perpétuelles et à la maintenance associée ne représentent plus que 30% du chiffre d'affaires au 30 juin 2022. Les revenus relatifs aux prestations de services s'établissent à 2,1 ME quasiment stables par rapport au 1er semestre 2021 et représentent 29% du chiffre d'affaires au 30 juin 2022. Le stock de revenus récurrents en base annuelle (ARR) s'établit à 9 ME en hausse de +7,3% par rapport au 31 décembre 2021.