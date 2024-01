Coheris : +5,4% pour les revenus 2023

(Boursier.com) — En 2023, Coheris signe une troisième année consécutive de croissance et enregistre un chiffre d'affaires business de 13,4 ME, en hausse de +5,4% par rapport à 2022.

Sur la période, la société affiche une nouvelle forte progression de +30,3% des ventes d'abonnements à 6,1 ME. Ces ventes représentent désormais 45% du chiffre d'affaires total, contre 36 % en 2022, soit un gain de 9 points supplémentaires entre les deux exercices.

Traduisant la transition en cours vers une distribution de ses logiciels en mode abonnement, la part des revenus liés aux licences perpétuelles et à la maintenance associée diminue pour ne plus représenter que 24% du chiffre d'affaires total vs. 29% en 2022.