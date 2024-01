Cogra : repli de l'activité au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Cogra dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 13,6 millions d'euros contre 16,7 ME au 2ème trimestre de l'exercice précédent. L'année précédente était marquée par la crise énergétique qui avait particulièrement favorisé les énergies bois. La crainte d'une pénurie avait également entrainé une hausse des prix que Cogra avait, avec discernement, limitée à moins de 20% sur le 1er semestre 2022/23. Dans ce contexte, le niveau d'activité de ce 1er trimestre 2023/24, durant l'été, reflétait également la constitution de stocks d'anticipation. Le démarrage de la saison hivernale est ainsi ralenti, d'autant que les besoins de chauffage sont actuellement limités par la douceur du climat en ce début d'hiver. Face à ce retournement du marché, la croissance des ventes est préservée, à 5,6% sur les 6 premiers mois de l'exercice 2023/24.

La capacité du marché à gérer ces prochains mois les stocks importants à tous les niveaux de la chaine de valeur, tout en continuant de jouer un rôle moteur dans la gestion des résidus de la sylviculture, et à trouver un équilibre tarifaire adapté seront déterminants pour la performance de cet exercice, et du secteur dans son ensemble.

Pleinement conscient des perturbations conjoncturelles et sectorielles actuelles, Cogra dispose des atouts requis : un outil de production moderne et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée. Dans ce marché perturbé, Cogra restera à l'écoute des opportunités de croissance externe ou organique qui répondraient à sa vision à long terme de croissance rentable et de respect de la sylviculture.