Cogra : légère croissance au second trimestre

(Boursier.com) — Cogra a généré au second trimestre un chiffre d'affaires de 10,21 millions d'euros en hausse de +3% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020/2021 s'élève à 15,40 millions d'euros, et la baisse est ramenée à -2%. La normalisation des stocks chez les distributeurs après les effets adverses du premier confinement et une solide résilience eu égard à l'extrême douceur enregistrée jusqu'à Noël se traduisent donc par de bonnes performances. Elles s'accompagnent de conditions climatiques hivernales actuellement favorables aux besoins de chauffage qui devraient perdurer dans les mois qui viennent, voire être amplifiés par les mesures sanitaires, le télétravail et la limitation des déplacements renforçant les besoins de chauffages résidentiels.

Pendant cette période Cogra a utilisé le plein potentiel de ses outils de production, et a mis en fonctionnement son nouveau site de production dont la construction avait été lancée cette été. Dès ce 3ème trimestre de l'exercice, la nouvelle unité de Craponne-sur-Arzon pourra monter progressivement en charge pour servir la demande croissante dans les prochains mois.

Les bénéfices d'un outil de production moderne aux capacités renforcées et capables de servir durablement la croissance sont toujours complétés d'une stratégie commerciale permettant de consolider les relations avec le parc clients existant, et d'en conquérir de nouveaux. Les opérations, à tous les niveaux, restent faiblement affectées par la crise sanitaire.

Cogra anticipe un solide 2ème semestre 2020/2021 et confirme les objectifs de son plan Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200.000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10%.