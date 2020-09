Cogra : la marge nette monte à 5,5%

(Boursier.com) — Cogra enregistre un EBITDA de 3,2 ME (12,8 % du CA) en hausse de +33 % par rapport à l'exercice précédent. L'évolution des achats de matières premières (+5 %) reste modérée grâce à la bonne utilisation des outils de production et à l'augmentation des capacités de stockage.

La hausse de la masse salariale (+7 %) reflète le renforcement des équipes en production pour préparer le lancement de la nouvelle usine mais aussi pour faire face à la demande du secteur poêles et chaudières. La société a ainsi recruté 4 personnes sur l'exercice portant l'effectif à X salariés au 30 juin. La disparition du CICE en 2019 a également un impact compte tenu du chevauchement de l'exercice sur 2 années civiles.

Les dotations aux amortissements augmentent légèrement à 1,25 ME, sous l'effet des investissements courants (extension de la flotte et renouvellement de matériels), compensés par des dotations en recul sur les actifs plus anciens. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 1,9 ME (7,9 % du chiffre d'affaires). Le résultat financier s'améliore légèrement et ne traduit pas encore l'augmentation de l'endettement intervenue en fin d'exercice pour financer la nouvelle unité de production. Le résultat net ressort à 1,35 ME, soit 5,5 % du chiffre d'affaires annuel 2019/2020, à comparer à 3,5% l'an passé.

L'avancement du projet de nouvelle usine n'a été que légèrement retardé par les effets de la crise sanitaire : le lancement des essais est prévu en octobre 2020, avec un démarrage de la production en novembre et une montée en régime progressive en fonction de la demande. Cette nouvelle unité adjacente au site existant de Craponne-sur-Arzon, permettra une optimisation des charges opérationnelles. Les charges d'amortissement devraient par ailleurs augmenter modérément cette année, puis atteindre leur pic à partir de l'exercice prochain.

L'extension des capacités intervient à un moment propice pour accompagner une demande qui croît régulièrement et des réseaux de distribution qui s'élargissent. Cogra confirme ses objectifs Cap 2022 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10%.