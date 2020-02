Cogra double son bénéfice semestriel

(Boursier.com) — Après l'annonce d'un chiffre d'affaires semestriel de 15,7 ME, en croissance de 14 % par rapport à l'exercice précédent, Cogra publie de nouveaux des résultats en très forte hausse.

Cogra enregistre ainsi un EBITDA de 2,1 ME (13 % du CA) en hausse de +90 % par rapport à l'exercice précédent. Avec des amortissements de 0,6 ME, la marge d'exploitation s'établit à 10 % du chiffre d'affaires, à 1,5 ME. Le résultat financier de -52 KE, reflète le faible niveau d'endettement (dettes financières +2 %, gearing de 3 %).

Le résultat net ressort à 1,05 ME (+96%), soit 7 % du chiffre d'affaires semestriel 2019/2020 ; il dépasse déjà le niveau atteint lors de l'exercice précédent (863 KE) et conforte Cogra dans ses perspectives de progression annuelle tout en tenant compte d'une saisonnalité moins favorable au 2ème semestre 2019/2020.

Cogra table sur une saisonnalité moins favorable au deuxième semestre sans remettre en cause ses perspectives de croissance annuelle de ses ventes et de ses résultats. Cogra entend saisir les opportunités de croissance de son marché.