Cogra débute l'exercice par une croissance de 25%

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2021-2022, Cogra a généré un chiffre d'affaires de 6,49 millions d'euros en hausse de +25 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

"La dynamique commerciale est particulièrement remarquable en cette période où les besoins de chauffage sont peu élevés", explique la société.

Elle traduit non seulement l'efficacité de la stratégie commerciale et l'attractivité des granulés bois de Cogra auprès d'une clientèle élargie, constituant ses stocks en préparation de l'hiver, mais aussi la forte croissance des activités de ventes et d'installation de poêles et chaudières.

Cogra vise toujours une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA durablement supérieure à 10% dans le cadre de son plan 2022.