Cogra : croissance de 35% au 2ème trimestre

(Boursier.com) — Cogra enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 20,3 ME, en hausse de 32%, avec une accélération entre le 1er et le 2ème trimestre (+35%). "Les effets vertueux du modèle de développement se déploient dans un marché du chauffage aux granulés porteur au sein duquel Cogra est un acteur de référence", se félicite la société.

Cogra anticipe un solide 2ème semestre 2021/2022 et confirme le dépassement du volet financier de son plan Cap 2022 présenté en septembre 2019 : à savoir d'atteindre durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Cogra continuera de soutenir l'expansion de son portefeuille de clients et de piloter la montée en puissance de ses capacités de production et de stockage pour répondre avec souplesse aux évolutions de son marché.