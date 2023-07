Cogra : confiant dans sa capacité à atteindre une marge d'EBITDA d'au moins 15% sur l'ensemble de l'exercice

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022/23, Cogra a généré un chiffre d'affaires de 51,2 ME, en croissance de 22% (+9,2 ME) par rapport à l'exercice fiscal 2021/22. Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires de Cogra est ressorti à 8,8 ME, en hausse également de 22%. "C'est une réussite notable après un exercice 2021/22 qui avait déjà enregistré une croissance de 50% du chiffre d'affaires, portée par l'augmentation progressive des capacités de production à la suite du démarrage de la nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon en fin d'exercice 2020/21" souligne le groupe.

Dans une période de défis conjoncturels et de tensions énergétiques accrues, Cogra a donc tiré parti de sa stratégie mise en place en pratiquant tout au long de l'année une politique d'approvisionnement et de gestion des tarifs raisonnée, traduite par des augmentations mesurées et échelonnées.

Ainsi, avec cette approche responsable, et fiable, Cogra a capté de nouveaux clients et renforcé son réseau de distribution en faveur d'une clientèle diversifiée et de proximité.

Fort de cette dynamique de croissance, et de la maitrise de son modèle de développement, Cogra est confiant dans sa capacité à atteindre une marge d'EBITDA d'au moins 15% sur l'ensemble de l'exercice, conformément à ses objectifs.

Les anticipations pour l'exercice 2023/24 pourront être précisées à la publication des résultats annuels 2022/23, le 11 septembre 2023.