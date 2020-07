Cogra : chute de l'activité au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires de Cogra ressort à 2,58 ME (-35%). Le recul est lié aux températures élevées cet hiver, le plus chaud enregistré en France depuis 1900, et aux effets de la crise sanitaire. Dans le contexte de pandémie, Cogra a pu maintenir un fonctionnement optimal en termes d'approvisionnement et de production mais les ventes d'équipements (poêles et chaudières), et l'animation du réseau commercial, ont également été freinées par les fermetures de certains points de ventes (indépendants, GSB) et la réduction des flux de transports. Sur 2019/2020, le chiffre d'affaires ressort à 24,69 ME, tout de même en croissance de 1% par rapport au 30 juin 2019. Grâce à une mobilisation optimale des outils de production, le niveau des ventes en cette fin d'exercice affecte peu les perspectives d'amélioration des résultats, malgré une utilisation quasi nulle des dispositifs de soutien proposés par le gouvernement.

Dans le cadre de la stratégie 'Cap 2022' présentée en septembre 2019, la construction de la nouvelle usine se poursuit à plein régime avec un démarrage prévu en octobre, à peine décalé par les effets du confinement, pour renforcer la production dès l'hiver 2020/2021.

En ce début d'exercice, les activités sont "conformes à la saisonnalité habituelle". Attirés par les perspectives de volumes d'un granulé bois de qualité, le parc client et les perspectives de commandes des clients existants continuent de se renforcer en vue de la saison prochaine. Les fortes capacités de stockage, travaillées ces dernières années (agrandissement des entrepôts permettant un stockage intérieur garantissant la durabilité des produits) ont permis d'absorber les creux d'activité du 4ème trimestre en préparant la nouvelle saison. Le démarrage de la nouvelle usine vient également renforcer le modèle pour aborder ce nouvel exercice avec une force de frappe améliorée.

Avec une capacité de production et de stockage renforcée, un travail permanent pour optimiser ses approvisionnements et des outils de production modernes et performants, Cogra "présente une forte résilience aux aléas climatiques, et continue d'étendre son modèle de croissance rentable pour viser durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10%, en ligne avec son objectif 'Cap 2022'". Les résultats de l'exercice 2019/2020 et les perspectives 2020/2021 seront détaillés lors de la publication des résultats annuels, le 7 septembre.