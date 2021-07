Cogra : chiffre d'affaires annuel en hausse de 13%

Cogra : chiffre d'affaires annuel en hausse de 13%









Crédit photo © Cogra

(Boursier.com) — Cogra fait état d'un nouvel exercice de croissance avec un chiffre d'affaires 2020-2021 en hausse de 13%, à 27,9 millions d'euros. Cette performance est d'autant plus notable que le troisième site de production, désormais totalement opérationnel, après sa mise en route au début du 2ème semestre, est peu contributif sur la période, souligne la société. Avec une capacité de production totale portée à 200.000 tonnes (+60%) et une capacité de stockage renforcée, Cogra dispose d'une réserve de croissance importante pour constituer les stocks pour la saison prochaine. Dans cette perspective, Cogra a continué d'élargir son portefeuille de clients d'une part en adressant un nombre croissant de points de vente chez des clients grands comptes existants et d'autre part en conquérant de nouveaux clients.

Sur le seul 4ème trimestre, Cogra a généré un très bon niveau d'activité avec des revenus de 4,2 millions d'euros, en hausse trimestrielle de +62%. Avec un réseau commercial diversifié et structuré, Cogra a su profiter des besoins de chauffage encore présents au printemps 2021, tant auprès de ses clients distributeurs, que dans ses 4 points de ventes directs.

Sur un marché en croissance, porté par les tendances de consommation économiques et responsables améliorant le cadre de vie, Cogra bénéficie d'une situation optimale au regard des objectifs de son plan Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200.000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10%.

Les résultats de l'exercice 2020-2021 et les perspectives 2021-2022 seront détaillés à l'occasion de la publication des résultats annuels, le lundi 6 septembre prochain avant bourse.