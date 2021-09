Cogra : bonne dynamique de croissance et mise en route du nouveau site de production

(Boursier.com) — Dans la lignée de la publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021 début juillet, Cogra confirme un exercice de très bonne facture. La forte croissance du 2nd semestre, portée par l'élargissement du portefeuille de clients multicanal, aboutit à un chiffre d'affaires de 27,8 ME en hausse de 13%. La stratégie commerciale a bénéficié aux trois activités, témoignant de leur complémentarité, avec une hausse de 10% des ventes granulés (83% du CA), de +29% des ventes de chaudières (16% du CA) et de +35% pour les services, atteignant 0,4 ME.

Ces performances ont été atteintes en parallèle de la construction et de la mise en route du nouveau site de production de granulés de Craponne-sur-Arzon, dotant Cogra d'une capacité de production additionnelle de 75.000 tonnes.

Objectif d'EBITDA atteint 1 an avant l'objectif du CAP 2022 : 3,8 ME - 14% du CA

La bonne maîtrise de son modèle économique se traduit par une croissance de 12% de l'EBITDA de Cogra, à 3,8 ME, soit 14% du chiffre d'affaires. En anticipation de la prochaine saison hivernale, Cogra a renforcé ses achats, et ses équipes, avec un effectif moyen temps plein de 63, contre 52 pour l'exercice précédent. Les nouveaux effectifs ont porté progressivement sur la nouvelle usine mais aussi sur les opérations commerciales et marketing.

Comme précédemment annoncé, la hausse des dotations aux amortissements, à 1,9 ME, est majoritairement liée aux installations techniques et à la finalisation de la nouvelle usine. En ligne avec ses principes de gestion financière, Cogra maintient une stratégie d'amortissements accélérés. Ces derniers portent le résultat d'exploitation à 2 ME (+5 %), soit 7% du chiffre d'affaires. Sur ses trois sites Cogra veille à maintenir un outil de production moderne couplé à des espaces de stockage intérieurs, gage de la qualité de ses granulés, de la solidité de sa chaine logistique et de l'efficacité de ses opérations.

Avec un résultat financier peu significatif (63 KE) composé majoritairement des intérêts des emprunts contractés pour la nouvelle usine, et un résultat exceptionnel de (23) KE, Cogra dégage un résultat net de 1,4 ME, soit une marge nette de 5% pour cet exercice 2020-2021.

Structure financière solide et stocks renforcés pour l'hiver 2021-2022

L'évolution du bilan reflète principalement les investissements déployés pour la nouvelle usine. Les équipements manufacturiers et l'extension de la flotte de véhicules industriels se traduisent par une hausse des immobilisations corporelles, à 20,6 ME. En fin d'exercice, la finalisation de cette nouvelle étape de développement permet déjà d'amorcer la réduction de la dette financière, à 13 ME, à comparer au niveau historique de 13,2 ME à la fin du 1er semestre 2020-2021. Cogra table sur un plan de remboursement qui l'amènera à avoir remboursé les 2/3 de ses dettes financières à 5 ans.

En préparation de la saison hivernale 2021-2022, et à l'appui du développement de son portefeuille clients et de la mise en fonctionnement de sa nouvelle usine, Cogra a commencé à renforcer ses stocks, à 8,5 ME, contre 6,5 ME à la fin de l'exercice 2019-2020. Ces efforts se reflètent dans la diminution de la trésorerie qui à 3,5 ME a permis de poursuivre la montée en puissance de la production cet été.

Stratégie & Perspectives 2021-2022 : Poursuite de la croissance rentable

Cogra entend continuer sur sa trajectoire de croissance rentable, sur un marché du granulés bois toujours porté par les tendances de consommation économiques et responsables, améliorant le cadre de vie.

Le nouvel outil de production de Craponne-sur-Arzon Cogra pourra venir renforcer le développement des ventes en 2021-2022. Dans cette perspective Cogra continue d'élargir son portefeuille de clients d'une part en adressant un nombre croissant de points de vente chez des clients grands comptes existants et d'autre part en conquérant de nouveaux clients. Cogra dispose ainsi des marges de manoeuvre nécessaires pour suivre l'évolution de la demande cet hiver.

Au-delà des granulés, la dynamique commerciale des activités de ventes et d'installation de poêles et de chaudières, et de services, présentent une capacité d'accélération, renforcée par les ressources allouées à ce volet de la stratégie commerciale. Ces nouveaux clients contribueront également à nourrir la demande de granulés.

Ainsi, Cogra continue de bénéficier d'une situation optimale au regard des engagements de son plan Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200.000 tonnes et une marge d'EBITDA durablement supérieure à 10%.

Cogra : 10 ans en bourse, un bilan très positif

Cogra s'est introduit en bourse, sur Euronext Growth Paris (anciennement Alternext) par appel public à l'épargne en novembre 2011 avec pour objectif d'accélérer sa croissance interne. En pleine crise financière Cogra a levé 2,5 ME pour atteindre une capitalisation boursière de 10 ME à sa première cotation. Par la suite, fort du respect ses engagements, Cogra a utilisé le levier de la bourse en émettant des BSA lui permettant de faire face sereinement à la saisonnalité de son activité, et de continuer de préserver, et de développer, la performance de son outil industriel. Cogra a ainsi porté la capacité de production de 65.000 à 200.000 tonnes de granulés. Depuis son premier exercice en tant que société cotée, à celui qui s'est clôturé le 30 juin 2021, Cogra a déroulé son plan de marche et rempli ses objectifs avec des taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 9% pour son chiffre d'affaires, de 14% pour son EBITDA et de 17% pour son résultat net.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/2022 (clos au 30 septembre 2021) : le 7 octobre 2021.

Assemblée Générale des actionnaires : le 15 octobre 2021.