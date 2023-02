Cogra annonce des résultats semestriels records

(Boursier.com) — Pour ce 1er semestre 2022/2023, Cogra a enregistré un chiffre d'affaires de 25,4 ME, en hausse de 25% par rapport à l'exercice précédent. Dans un marché du bois énergie en pleine effervescence, Cogra a bénéficié à plein de ses capacités de production, augmentées par la mise en route de sa nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon au 1er trimestre 2021, et de la bonne gestion de ses stocks et approvisionnements.

Cette performance est d'autant plus notable que Cogra a fait le choix de limiter la hausse des prix de vente qui est intervenue en plusieurs paliers et dont le cumul est inférieur à 20% en fin de période.

Plébiscité pour sa fiabilité, Cogra a servi sa clientèle de distributeurs et de revendeurs sur le territoire français et a ouvert un quota de ventes directes aux particuliers. Les ventes de granulés de bois représentent 87% du chiffre d'affaires et sont en hausse de 27%. Sur le semestre, les ventes de poêles et chaudières ressortent, à 3,2 ME, en hausse de 16%.

Résultats semestriels records : une marge d'EBITDA de 19 % et un résultat net semestriel multiplié par plus de 3.

Pilotant ses opérations avec agilité et prudence pour servir la demande tout au long de la saison hivernale, les achats nets de matières premières et de marchandises ont progressé de 48%, à 13,7 ME, sur ce 1er semestre 2022, soit une augmentation légèrement supérieure à celle des produits d'exploitation (+42 %).

Sur le semestre, Cogra a su parfaitement maitriser l'ensemble de ses charges avec :

(i) une croissance limitée de 6 % des autres achats et charges externes reflétant la capacité de Cogra à limiter l'impact de l'inflation. Acteur local par essence, Cogra bénéficie d'une bonne maitrise de ses coûts de transports et logistiques.

(ii) une progression contenue du poste Salaires et charges sociales de 12%.

Au 31 décembre 2022, l'effectif moyen temps plein était de 77 personnes, contre 70 au 31 décembre 2021 et la hausse des salaires est en ligne avec l'inflation.

La conjugaison de ces paramètres permet à Cogra de dégager un EBITDA historique de 4,9 ME, soit une marge d'EBITDA de 19%. La quasi-stabilité des amortissements amène le résultat d'exploitation à 3,4 ME, soit une marge d'exploitation de 14 %, en très forte croissance (+217%).

Après un résultat financier en légère baisse (-34 KE) en ligne avec la diminution rapide de l'endettement et un résultat exceptionnel de 46 KE, le résultat net de ce 1er semestre s'élève à 2,6 ME soit une marge nette de 10%, contre 2,9 ME et 7% de marge nette pour l'ensemble de l'année fiscale précédente.

Cette excellente performance financière témoigne de la solidité du modèle industriel développé par Cogra depuis sa création alliant agilité, proximité et excellence opérationnelle.

Une structure financière conforme au modèle de Cogra et stocks renforcés

L'évolution du bilan reflète le plein usage des capacités de production et de stockage de Cogra pour la saison hivernale. Ces tendances se sont accélérées en fin d'année comme en témoigne la hausse des dettes d'exploitation. Le niveau d'endettement financier a commencé sa décrue, à 11,7 ME, contre 13,4 ME à fin juin. Avec à une trésorerie de 4 ME, Cogra a fait face sans difficulté à la hausse de son BFR en cette période, et la dette nette ressort à 7,7 ME, soit un gearing de 32%.

Perspectives 2022/23

Fort de ce 1er semestre réussi, Cogra anticipe un 2ème semestre solide et prévoit de réaliser une marge d'Ebitda "d'au moins 15%" sur l'ensemble de l'exercice.

A noter que la saisonnalité constatée historiquement chez Cogra s'est fortement atténuée du fait de l'anticipation marquée des distributeurs et consommateurs en début de saison. Grâce à l'ensemble des mesures prises depuis plusieurs mois, la responsabilisation des clients et la prise de conscience que ce marché doit être organisé selon un schéma de circuits courts, tant en approvisionnement qu'en distribution, Cogra entend participer autant que possible à l'effort de production tout en préservant les fondamentaux solides et vertueux de son modèle de développement.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022/2023 (clos au 31 mars), le jeudi 6 avril 2023 avant bourse.