Cogra : AG en vue

(Boursier.com) — Cogra , pionnier de l'énergie bois en France, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 15 octobre 2021 à 18H15 dans son établissement du Causse d'Auge, 6 rue de la Tendelle à Mende. L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) no 109 du 10 septembre 2021.