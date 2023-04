Cogra : activité en hausse de 21% sur neuf mois

(Boursier.com) — Cogra fait état, au titre de son troisième trimestre 2022-2023, d'un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, en croissance de 16%. Sur les neufs premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 42,4 ME, en hausse de 21%. Pour cette fin de saison hivernale, Cogra a adapté son rythme de production à la demande, ralentie par les températures clémentes et les stocks constitués en début d'hiver face à la crise énergétique. L'ensemble de ces facteurs sont maitrisés par Cogra et intégrés à son modèle de développement.

Cogra a pratiqué tout au long de l'année une politique d'approvisionnement et de gestion des tarifs raisonnée qui lui permettent actuellement de renforcer son portefeuille de clients, et d'équilibrer son réseau distribution en faveur d'une clientèle diversifiée et de proximité. En vue de la saison prochaine, la qualité de ses granulés et de ses entrepôts de stockage est également un gage de fiabilité plébiscité par la clientèle. Fort de ces facteurs clés de succès, Cogra aborde l'avenir avec confiance.

Pour l'exercice 2022-2023 Cogra prévoit de réaliser une marge d'Ebitda d'au moins 15 %. À noter que la saisonnalité constatée historiquement chez Cogra s'est fortement atténuée du fait de l'anticipation marquée des distributeurs et consommateurs en début de saison. Grâce à l'ensemble des mesures prises depuis plusieurs mois, la responsabilisation des clients et la prise de conscience que ce marché doit être organisé selon un schéma de circuits courts, tant en approvisionnement qu'en distribution, Cogra entend participer autant que possible à l'effort de production tout en préservant les fondamentaux solides et vertueux de son modèle de développement.