Cogra accélère dans un environnement porteur

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 14,7 millions d'euros, en croissance de 77%, Cogra a de nouveau accéléré sa croissance sur ce 3e trimestre 2021/2022, portée par les spécificités de son modèle de développement.

Cogra dispose d'un ensemble de facteurs clés de succès dans un marché du granulé bois durablement porté par des tendances de fonds favorables - hausse du coût des énergies traditionnelles et recherche d'alternatives aux énergies fossiles - combinées à des circuits d'approvisionnement et de production français et offrant une autonomie de chauffage plébiscitée.

Le chiffre d'affaires de Cogra sur 9 mois se monte à 35 ME, soit en croissance de 48% par rapport à l'exercice 2020/2021 (23,7 ME).

Perspectives

Dans ce contexte, Cogra anticipe un solide exercice 2021/2022 et confirme le dépassement du volet financier de son plan Cap 2022 présenté en septembre 2019 : à savoir d'atteindre durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10%.

Cogra continuera de soutenir l'expansion de son portefeuille de clients et de piloter la montée en puissance de ses capacités de production et de stockage pour répondre avec souplesse aux évolutions de son marché.