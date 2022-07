Cogra : 50% de croissance sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Le producteur de granulés de bois Cogra a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires 2021-2022 de 50%, pour un total de 42 ME. Sur un marché du granulé bois dynamique, Cogra Annonce avoir tiré parti de l'augmentation de ses capacités de production permise par le démarrage de sa nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon dans le courant du 1 er trimestre 2021, et d'une demande toujours forte pour son offre de poêles et de chaudières.

Cogra a ainsi pu servir un portefeuille de clients croissant, dont le développement commercial avait été anticipé. Grâce à son réseau sécurisé d'approvisionnement en matières premières et à la maîtrise de ses coûts énergétiques, Cogra a contenu la hausse de ses prix sur cet exercice. En parallèle, la performance des sites de production et des entrepôts de Cogra a contribué à la bonne reconstitution des stocks. Ceux-ci ont également permis de servir des achats anticipés par les grands donneurs d'ordres au regard de l'environnement économique (inflation, tensions sur les matières premières, engouement du public pour les énergies alternatives).

Face à une telle dynamique, Cogra porte une attention particulière à ses approvisionnements et aux prix du marché pour l'exercice 2022-2023. Cogra confirme le dépassement du volet financier de son plan Cap 2022 présenté en septembre 2019 : à savoir d'atteindre durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Les anticipations pour l'exercice 2022-2023 pourront être précisées lors de la publication des résultats annuels 2021-2022, le 12 septembre prochain.