Cogelec : versement d'un dividende de 0,29 euro par action au titre de l'exercice 2022

(Boursier.com) — COGELEC , leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, publie aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2022. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 59,7 ME, en progression de 15,9% par rapport aux douze mois de l'exercice 2021.

Dans un contexte inflationniste caractérisé par la hausse du coût des matières premières, la marge brute s'inscrit en hausse à 38,8 ME (65% du CA), soulignant la capacité du Groupe à maîtriser ses marges et la globalité de ses coûts d'approvisionnement.

L'augmentation contenue des charges de personnel est liée à différents éléments de rémunération variable des équipes, en phase avec la croissance des ventes du Groupe. COGELEC compte 330 collaborateurs au 31 décembre 2022.

Les charges externes intègrent principalement des frais liés à des prestations extérieures de marketing et d'informatique et des frais de déplacement.

L'EBITDA s'établit en très forte hausse à 7,1 ME, contre 1,4 ME pour l'exercice précédent, en phase avec le déploiement du Groupe.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 3,5 ME en progression de 50,5%. Après prise en compte de la charge d'impôts, le résultat net ressort en légère perte à -0,3 ME contre -3,3 MEUR l'année précédente.

Au 31 décembre 2022 les capitaux propres s'établissaient à 7,1 ME. La dette financière est de 26,9 ME et intègre notamment des emprunts contractés au 1er semestre 2022. Le groupe dispose à la fin de l'exercice d'une trésorerie brute de 23,4 ME.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 : +20,6%

Dans un environnement toujours marqué par les tensions inflationnistes, le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2023 ressort à 17,2 ME, en progression de 20,6%. L'activité en France s'établit à 15,1 ME, contre 12,4 ME un an auparavant, soit une augmentation de 21,9%. En Europe, l'activité s'élève à 2,1 ME, contre 1,9 ME un an auparavant, soit une progression de 12,1%.

Les abonnements continuent de croître à 4,8 ME, contre 3,9 ME sur la même période 2022, en croissance de 23,3%.

Le Conseil d'Administration de COGELEC a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 22 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,29 euro par action au titre de l'exercice 2022, prélevé sur le compte "primes d'émission, de fusion, d'apport". La date de détachement du dividende est fixée au 30 juin 2023 pour une mise en paiement le 4 juillet 2023. L'initiation d'une politique de distribution témoigne de la confiance du management dans les perspectives de croissance du Groupe.

En 2023, des perspectives de croissance soutenue

Avec une croissance continue de son parc installé, une offre de services innovante répondant aux préoccupations actuelles des résidents dans les immeubles collectifs, une évolution de son mix produits pour plus de récurrence, COGELEC confirme son ambition 2023 d'un nouvel exercice de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration du ratio EBITDA / chiffre d'affaires et du lancement commercial de Kibolt sur l'exercice en cours.