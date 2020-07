Cogelec : ventes en recul de 7%

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires de Cogelec s'établit à 17,7 ME, soit -7%, avec des ventes en France en recul de 9,1% à 15,7 ME et des ventes à l'international en progression de 14,8% à 2 ME.

Sur la période, Cogelec a su rester en contact permanent avec tous ses clients et n'a enregistré aucune perte de commandes, ce qui devrait favoriser la reprise. Enfin et pour rappel, Cogelec n'a pas sollicité de report de charges sociales et fiscales, ni de crédits. Aucune demande de PGE n'a été faite.

Le société n'envisage pas de risque d'impayés à ce stade et dispose toujours d'une trésorerie confortable.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Cogelec anticipe une stabilité de son activité en France avec une croissance à deux chiffres à l'international. Cette faible croissance d'activité attendue sur 2020 devrait néanmoins s'accompagner d'un EBITDA positif.