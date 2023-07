Cogelec : un deuxième trimestre en léger retrait

(Boursier.com) — Cogelec affiche sur l'ensemble du premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 32,6 ME, en augmentation de +8,7% par rapport à la même période de l'exercice 2022. Après un début d'année très dynamique, le chiffre d'affaires réalisé sur le 2ème trimestre ressort en légère décroissance de -2%, à 15,4 ME en comparaison à un niveau très élevé d'activité réalisé au 2ème trimestre de l'exercice précédent (+22,2% de croissance sur le seul T2 2022).

Parallèlement à la croissance continue du parc installé, les abonnements augmentent de +23,1% sur le 2ème trimestre 2023 (5 ME contre 4,1 ME au 2ème trimestre 2022) et également de +23,2% sur l'ensemble du semestre (9,8 ME contre 7,9 ME un an auparavant). Au 30 juin 2023, la marque Intratone compte ainsi plus de 2 millions de logements abonnés.

Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif réitère son objectif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice en cours. Le lancement commercial de Kibolt se tiendra comme initialement planifié dans le courant du deuxième semestre.