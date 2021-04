Cogelec : reprise de la croissance

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2020 de Cogelec ressort à 40,4 ME, en légère augmentation par rapport à 2019 à +1,1%.

Malgré des charges en augmentation mais nécessaires au déploiement de ses filiales en Europe, le groupe dégage un EBITDA positif de 1,7 ME vs. 2,8 ME.

Le résultat opérationnel ressort à -2,6 ME avec un résultat net à -4 ME contre -2,9 ME.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres s'établissent à 10,4 ME contre 15,9 ME au 31 décembre 2019.

La dette financière est en hausse à 14,5 ME contre 12,1 ME au 31 décembre 2019. Cogelec dispose au 31 décembre 2020 d'une trésorerie brute de 12,1 ME.

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d'affaires affiche une solide croissance de +35% à 13,2 ME contre 9,8 ME au 1er trimestre 2020, sans aucun effet de report.

Pour l'exercice 2021, Cogelec confirme une forte reprise de la croissance en France et en Europe sur l'ensemble de l'année. Le lancement de la clé Kibolt prévu au deuxième trimestre devrait accompagner cette croissance.

La société anticipe sur l'exercice un EBITDA compris entre 10% et 15% du chiffre d'affaires, dans l'hypothèse d'un contexte sanitaire stabilisé.

Pour l'exercice 2022, Cogelec devrait voir cette croissance s'accélérer avec un EBITDA supérieur à 15% du chiffre d'affaires.