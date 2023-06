Cogelec renforce son Conseil d'Administration

(Boursier.com) — COGELEC , leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce aujourd'hui la nomination de Brigitte Geny et Dominique Druon, en qualité de membre du Conseil d'Administration.

Brigitte Geny dispose d'une vaste expérience dans l'audit acquise chez Arthur Andersen puis au sein d'EY en tant qu'Associée, pendant plus de 25 ans. Elle a été commissaire aux comptes et consultante dans de nombreux secteurs, notamment la santé mais également l'industrie, les services, le retail et l'hôtellerie, auprès de PME et de sociétés cotées et de filiales françaises de groupes internationaux. Elle a rejoint en 2018 Synlab France, groupe de biologie médicale sous LBO, en tant que Directrice Générale Adjointe Finance, Juridique, Compliance et M&A avec pour feuille de route la structuration de la France en vue de l'introduction en bourse du Groupe. Dans ce cadre, elle a été membre de huit comités stratégiques d'entités du groupe

SYNLAB. Diplômée de l'ESCP, expert-comptable et commissaire aux comptes, elle a également obtenu le certificat des administrateurs de sociétés de l'IFA-Sciences Po en 2018. Elle s'investit dans le bénévolat au sein de la DFCG, en tant qu'administratrice indépendante et VP du bureau Ile-de-France et le conseil opérationnel aux entreprises au travers de sa société Financielle Performance.

Dominique Druon possède 20 ans d'expérience dans la direction générale de groupes notamment acquise en France, au Royaume Uni, aux USA et au Moyen-Orient au sein d'Altran, groupe coté en Bourse.

En 2012, elle fonde Aliath, un cabinet de conseil et formation en gouvernance et de recrutement d'administratrices et administrateurs. Elle fut, de 2013 à 2019, administratrice indépendante, présidente du comité de nomination / rémunération et membre du comité stratégique du groupe coté APRIL, et administratrice indépendante du groupe familial SCHUMACHER de 2016 à 2019.

De 2015 à 2020, elle fut administratrice indépendante, membre du comité d'audit et du comité de nomination/rémunération du groupe coté LE BELIER. De 2019 à 2022, elle fut membre indépendante du conseil de surveillance du groupe industriel

CLAYENS.

Depuis septembre 2021, elle est membre du comité stratégique du groupe familial PROVA, et administratrice indépendante de la scale up Entech Smart Energies, suite à son introduction en bourse. Elle est également Présidente de Constella Conseil (holding) depuis 2022. Elle est par ailleurs intervenante-experte en gouvernance à l'INSEAD, l'IFA-HEC, l'ESSEC, l'EM Lyon, Dauphine, et l'IFA-Audencia