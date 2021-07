Cogelec : RAISE Investissement entre au capital

(Boursier.com) — RAISE Investissement, l'activité mid-cap du Groupe RAISE, annonce son entrée au capital de Cogelec, le leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, spécialiste de l'interphonie sans fil.

A travers cette opération, le Groupe Cogelec souhaite s'entourer d'un partenaire financier de confiance, qui pourra l'accompagner sur le long terme dans son plan de développement en France et à l'international. Après la levée des conditions suspensives et l'accord de l'Autorité des marchés financiers, RAISE Investissement entre officiellement au capital de la holding de contrôle de Cogelec, en tant qu'actionnaire minoritaire, aux côtés de l'équipe de management, qui garde le contrôle de la société. RAISE Investissement détient désormais indirectement 35% du capital de S.R.C., actionnaire majoritaire du groupe Cogelec.

A cette occasion, Roger Leclerc, Président Directeur Général de Cogelec, a commenté : "Nous sommes ravis de pouvoir accueillir RAISE Investissement au sein de Cogelec Développement, qui constitue notre nouvelle holding de contrôle de Cogelec. L'entrée de ce partenaire financier de premier plan, qui s'engage à nos côtés sur le long terme, est une formidable opportunité pour l'accélération de notre stratégie ambitieuse de croissance en Europe. Nous renforçons ainsi notre structure de gouvernance et bénéficions du soutien actif d'un acteur largement reconnu dans l'investissement responsable et durable."

Mathieu Blanc, Co-Head de RAISE Investissement, a déclaré : "Sous l'impulsion de Roger Leclerc et de toutes les équipes, Cogelec a connu une croissance remarquable ces dernières années. Depuis son lancement en 2007, Intratone est véritablement devenu la référence incontestée sur le marché de l'interphonie GSM en France, faisant du groupe un leader dans son secteur. Nous avons été séduits par l'ambitieux projet de développement porté par le management, qui vise à ouvrir de nouvelles perspectives, à l'international et sur de nouveaux marchés. Nous sommes très heureux de nous associer à Cogelec et de les soutenir dans ces défis en leur apportant toute notre expérience."