Cogelec : partenaire d'Arkéa Créative Care pour sécuriser la vie en résidences seniors

(Boursier.com) — Arkéa Créative Care, marque innovante spécialisée dans les services technologiques à destination des résidences services séniors et des EHPAD, et Cogelec vont collaborer en fusionnant leurs solutions... Les interphones sans fil Intratone de la société Cogelec seront intégrés à la centrale tactile d'Arkéa Creative Care, pour apporter plus de sécurité et de confort aux résidents de résidences services séniors et d'EHPAD.

Ce partenariat répond aux enjeux du vieillissement de la population et de l'adaptation de l'habitat aux besoins des personnes âgées. Déjà déployées dans certaines Résidences Services Seniors et prochainement installées dans les résidences Mobicap, les innovations combinées d'Arkea Creative Care et de Cogelec trouveront aussi écho chez les bailleurs sociaux et les syndics de copropriété qui souhaitent répondre aux besoins des résidents vieillissants. Simple d'utilisation et pratique pour les personnes ne disposant pas de smartphone ou en perte d'autonomie, l'interphone Intratone connecté à la centrale tactile tranquillise les résidents.

Ce nouveau service permet de recevoir les appels de l'interphone sur la tablette tactile et d'accepter ou de refuser l'accès ; de visualiser le visiteur sur la tablette et d'accepter ou non de lui ouvrir la porte. La centrale tactile d'Arkéa Creative Care intègre aussi des fonctionnalités répondant aux enjeux de vieillissement de la population comme la gestion centralisée de l'habitat connecté (domotique), la téléconsultation, la téléassistance ou la communication par vidéo et chat avec les proches.