Cogelec : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ressort à 11,5 ME

(Boursier.com) — Dans un environnement complexe de sortie de crise, toujours impacté par le report en fin d'année des Assemblées générales au sein des copropriétés et les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 de Cogelec ressort à 11,5 ME, en croissance de +19,2% par rapport au 3ème trimestre 2020.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 37,6 ME, en solide progression de +37,7%. Cette performance intègre à la fois l'accélération continue au fil des trimestres des ventes d'Intratone en France et la reprise d'une activité commerciale soutenue en Europe. L'activité France sur les neuf premiers mois de 2021 progresse pour atteindre 33,2 ME, contre 24,3 ME en 2020, soit une hausse de +36,3%. L'activité internationale poursuit sa trajectoire de croissance avec une progression de +49,3% sur les 9 premiers mois de 2021 (4,5 ME de chiffre d'affaires contre 3 ME réalisé sur le même période 2020).

Les abonnements s'établissent à 10 ME sur les 9 premiers mois de 2021 contre 8,4 ME en 2020, soit une augmentation de +19,6%, représentant 27% du chiffre d'affaires global.

Le Comité de direction est désormais composé des sept membres suivants :

- Roger Leclerc, Président-directeur général

- Eric Bublex, Directeur des Opérations

- Victor d'Allancé, Directeur du Développement International

- Véronique Pochet, Directrice financière

- Xavier Benaiteau, Responsable industriel

- Laurent Caramelle, Directeur du programme Recherche & Développement

- Norbert Marchal, Responsable de la recherche avancée et des projets mécatroniques

Confirmation des objectifs pour 2021

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, COGELEC anticipe une croissance de son activité en France et à l'international, portée par la marque Intratone. Compte tenu du contexte de difficultés persistantes d'approvisionnement de composants électroniques qui pourraient peser sur les ventes de matériels d'ici la fin d'exercice, le Groupe rappelle son objectif d'un EBITDA 2021 qui devrait se situer à environ 10% du chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires T4 : 10 février 2022, après bourse.