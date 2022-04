Cogelec : le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort à 14,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2021 s'établit à 51,5 ME, en croissance de +27,5%. Cette performance reflète la qualité de la dynamique commerciale avec le gain de nouvelles parts de marché en France et en Europe, en dépit d'un environnement perturbé par le contexte sanitaire.

Les abonnements s'établissent à 13,7 ME en 2021, en progression de +20%, et représentent sur l'ensemble de l'exercice 27% du chiffre d'affaires total. Concomitamment à la hausse des volumes d'activité, la marge brute passe de 26,4 ME en 2020 à 33,6 ME en 2021, soit 65,2% du chiffre d'affaires. Les charges de personnel sont également en augmentation de +12,7% à 18,1 ME. Elles prennent notamment en compte à la fois de nouveaux recrutements et la progression des rémunérations variables sur résultats.

Les charges externes progressent à 9 ME en 2021 contre 8,2 ME en 2020, intégrant les effets post Covid d'une reprise de l'intérim et des frais de déplacements en 2021.

Des charges opérationnelles non courantes à hauteur de 3,6 ME sont comptabilisées sur l'exercice 2021, suite à la mise au rebut des actifs utilisés dans le cadre du développement de la première version de la clé Kibolt. Hors effet Kibolt, l'EBITDA ressort à 5,1 ME (soit 9,8% du chiffre d'affaires).

Tenant compte de l'effet de l'arrêt de la première version de la clé Kibolt, l'EBITDA s'établit à 1,4 ME (2,6% du chiffre d'affaires).

Le résultat opérationnel ressort ainsi à -2,6 ME avec un résultat net à -3,3 ME.

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s'établissent à 6,8 ME contre 10,4 ME au 31 décembre 2020. La dette financière s'élève à 24,4 ME à fin 2021, contre 14,6 ME au 31 décembre 2020. Pour rappel, le Groupe a obtenu un prêt garanti par l'Etat français (PGE) à hauteur de 9 ME en avril 2021.

Le Groupe dispose au 31 décembre 2021 d'une trésorerie brute de 18,8 ME.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre

Dans un contexte marqué par le fort attentisme tant chez les bailleurs qu'au sein des syndics de copropriétés en France et en Europe, le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2022 ressort à 14,3 ME, en progression de +7,9%.

L'activité en France ressort à 12,4 ME, contre 11,6 ME un an auparavant, soit une augmentation de +6,7%. En Europe, l'activité s'établit à 1,9 ME contre 1,6 ME un an auparavant, soit une progression de +16,4 %. Les abonnements continuent de croître à 3,9 ME contre 3,2 ME, en hausse de +20,6%.

Perspectives

Pour l'exercice 2022, COGELEC ambitionne une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 10%. Le lancement de la seconde génération de la clé Kibolt prévu à la rentrée 2022 devrait soutenir cette croissance. COGELEC prévoit également une amélioration de l'EBITDA consolidé sur l'année pleine.