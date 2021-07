Cogelec : le chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre s'établit à 12,9 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le prolongement de la performance enregistrée au 1er trimestre, le chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre de Cogelec s'établit à 12,9 ME, contre 7,9 ME un an auparavant, en progression de +63,6%. Sur le semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 26,1 ME, contre 17,7 ME en 2020 (+47,8%) et 19 ME en 2019 (+37,4%).

Au-delà de l'effet de base lié à la pandémie de Covid-19 et du ralentissement subi en 2020 dans les prises de décision, ce niveau d'activité traduit la qualité de la dynamique commerciale actuellement en place au sein du Groupe, en France et en Europe. Elle est portée à la fois par les premiers effets des investissements réalisés en Europe et l'engouement sans cesse renouvelé de l'ensemble des clients pour la solution Intratone, l'offre GSM du Groupe.

Concomitamment au renforcement régulier de la base installée, les abonnements progressent de +19,3% au 2ème trimestre à 3,4 ME, contre 2,8 ME un an auparavant, et de +19,6% sur l'ensemble du semestre (6,6 ME contre 5,5 ME un an auparavant et 4,8 ME au 1er semestre 2019).

Dynamique de croissance forte en France et en Europe

En France, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ressort en forte progression à 11,4 ME contre 7 ME un an auparavant, en hausse de + 62,7%. Sur l'ensemble du semestre, les ventes ressortent à 23 ME contre 15,7 ME sur le 1er semestre 2020, soit une hausse + 46,8%.

En Europe, la dynamique commerciale enregistrée dans l'ensemble des pays d'implantation du Groupe fait ressortir un chiffre d'affaires au 2ème trimestre de 1,5 ME contre 0,9 ME un an auparavant, soit une hausse de + 71%. Pour l'ensemble du semestre, les ventes s'élèvent à 3,1 ME contre 2 ME, en croissance de +55,8%, alors que certains pays d'Europe, en particulier l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont été plus largement impactés par les différents confinements sur le début de l'exercice 2021.

Perspectives d'activité très favorables pour l'ensemble de l'exercice

La tenue sur le second semestre de la majorité des assemblées générales, la qualité du référencement d'Intratone et les démarches commerciales entreprises par l'ensemble des équipes en France et en Europe vont continuer à porter la croissance du Groupe

Prochains rendez-vous

Publication des résultats semestriels : 29 septembre 2021, après Bourse.

Réunion Investisseurs : 30 septembre 2021, 16h00.

Publication du chiffre d'affaires 3ème trimestre : 21 octobre 2021, après Bourse.