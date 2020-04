Cogelec : grosse perte nette en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Cogelec s'établit à 40 ME contre 33,6 ME en 2018, en croissance de 19,1%. L'activité France progresse de 17,5% à 36,4 ME vs. 31,0 ME tirée principalement par les ventes d'Intratone.

Le Groupe dégage un EBITDA positif de 2,8 ME tout en supportant les charges nécessaires au développement de ses filiales.

Le résultat opérationnel ressort à -0,9 ME contre 0,3 ME en 2018.

Le résultat net s'inscrit à -2,9 ME vs -1,1 ME.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'établissent à 15,9 ME. La dette financière est en hausse à 12,1 ME contre 8,0 ME au 31 décembre 2018.

Enfin, le chiffre d'affaires du T1 gagne 4,2%...

La faible croissance d'activité attendue sur 2020 devrait néanmoins s'accompagner d'un EBITDA positif.

Pour l'exercice 2021 et si l'épisode Covid-19 est terminé, le groupe devrait retrouver son fort niveau de croissance tant en France qu'à l'international et bénéficier du décollage de Kibolt.

La société devrait aussi atteindre un niveau d'EBITDA entre 15% et 20%. Les exercices suivants devraient enregistrer une très forte croissance sur l'ensemble des activités et permettre d'atteindre un niveau de rentabilité supérieur à 20% dès l'exercice 2022.