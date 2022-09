Cogelec : confirmation de la feuille de route annuelle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de Cogelec s'établit à 30 ME en progression de 14,8% par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,2 ME en progression de 78,3%. Le résultat net ressort positif à 0,6 ME.

Au 30 juin 2022 les capitaux propres s'établissent à 7,6 ME. La dette financière en normes IFRS est de 28 ME et intègre notamment le PGE souscrit en avril 2021 pour 9 ME. La société dispose à la fin du 1er semestre 2022 d'une trésorerie brute de 23 ME.

Cogelec confirme son ambition d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% pour l'ensemble de l'exercice 2022.

Dans un contexte de tensions inflationnistes sur les matières premières, la société confirme également l'amélioration de son EBITDA consolidé sur cette même période.