Cogelec : avertissement avec la pénurie de composants

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de Cogelec s'établit à 26,1 ME en progression de 47,8% par rapport au 1er semestre 2020, avec une accélération de la croissance au second trimestre de l'exercice.

Le résultat opérationnel courant s'établit à +1,2 ME contre -0,8 ME un an auparavant.

Le résultat net ressort à -2,2 ME vs. -1,8 ME.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'établissent à 7,8 ME. La dette financière en normes IFRS est de 23,9 ME.

La société dispose à la fin du 1er semestre 2021 d'une trésorerie brute de 23,0 ME.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Cogelec anticipe une croissance de son activité en France et à l'international, portée par la marque Intratone.

Toutefois, compte tenu du contexte principalement marqué par les difficultés persistantes d'approvisionnement de composants qui pourraient peser sur les ventes de matériels en seconde partie d'année, l'Ebitda 2021 devrait se situer à environ 10% du chiffre d'affaires.

La société attendait avant un Ebitda compris entre 10% et 15% du chiffre d'affaires, dans l'hypothèse d'un contexte sanitaire stabilisé...