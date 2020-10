Cogelec : annonces bien reçues

Cogelec : annonces bien reçues









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cogelec grimpe de 2,5% à 7,65 euros ce vendredi, alors que dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est ressorti à 9,6 ME, en croissance de +7,6% par rapport au 3ème trimestre 2019.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, Cogelec a enregistré un chiffre d'affaires de 27,3 ME, en léger repli de -2,3%.

Cette performance reflète principalement le redressement des ventes d'Intratone en France et la reprise de l'activité commerciale soutenue en Europe.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, la société anticipe une stabilité de son activité en France avec une croissance à 2 chiffres à l'international. Cette faible croissance d'activité attendue sur 2020 devrait néanmoins s'accompagner d'un EBITDA positif... Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners vise désormais 8,5 euros, contre 7,5 euros précédemment, en conseillant d'acheter le dossier.