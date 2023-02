Cogelec annonce un accord de collaboration avec KONE

(Boursier.com) — Cogelec leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce aujourd'hui un accord de collaboration avec KONE, sous la marque Intratone, pour le déploiement d'une nouvelle offre de services connectés associant leurs deux technologies intelligentes.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Cogelec sous sa marque Intratone et KONE, leader mondial de la mobilité dans les villes, vont déployer une offre commune à destination de l'habitat collectif qui propose quatre fonctionnalités spécifiques :

- Connectivité entre la porte du hall d'entrée et l'ascenseur : Le résident ouvre la porte du hall avec son badge Intratone, le module de gestion appelle automatiquement l'ascenseur et lui communique l'étage auquel il doit conduire la personne ;

- Connectivité entre l'interphone résident et l'ascenseur : Lorsqu'un visiteur sonne à l'interphone, le résident ouvre la porte du hall avec son téléphone. L'ascenseur est informé qu'il doit aller chercher le visiteur et le conduire à l'étage du résident ;

- Connectivité entre le résident et l'ascenseur via un smartphone : Depuis son logement, le résident a la possibilité d'appeler l'ascenseur avant de sortir de son domicile et de lui indiquer l'étage auquel il souhaite se rendre ;

- Connectivité entre le résident et l'ascenseur en cas de panne : Le résident est informé en temps réel, via notification sur son smartphone, du délai d'intervention du technicien KONE en cas d'indisponibilité de l'ascenseur.