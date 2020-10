Cogedim : vente en VEFA au groupe LIP de l'immeuble de bureaux ''La Tannerie'' à Lyon

(Boursier.com) — Cogedim Grand Lyon a vendu au groupe LIP, société spécialisée dans l'intérim, un immeuble de bureaux d'une superficie de 3.500 m2 situé à Lyon dans le quartier de Gerland. La livraison est prévue pour le second trimestre 2022 avec un démarrage des travaux en novembre de cette année. Situé à 500 mètres du Pôle d'échange Jean Macé dans le 7ème arrondissement lyonnais, cet immeuble de bureaux nouvelle génération en R+3 peut accueillir environ 300 personnes.

Imaginé par l'agence Z Architecture, le bâtiment est organisé en L à l'angle de l'impasse de l'Asphalte et du Passage Faugier abritant un espace vert en coeur d'îlot. Afin de répondre au mieux aux nouvelles attentes en matière de confort de travail, l'implantation et le travail de la volumétrie permettront de libérer deux généreuses terrasses accessibles sur les toits du R+1 et du R+2. Ce nouvel environnement de travail s'adapte et peut évoluer en fonction de chaque usage métiers et besoin des équipes. A l'intérieur, la morphologie des plateaux de bureaux permettra des aménagements flexibles permettant davantage de coopération, de transversalité et d'agilité. En plus de la participation d'un écologue pour optimiser le potentiel " biodiversité " du projet, le site vise les certifications HQE niveau Excellent et Breeam Very Good, qui garantit une démarche responsable et respectueuse de l'environnement, aussi bien dans les principes de construction et dans la gestion des énergies.