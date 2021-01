Cogedim vend en VEFA 3 immeubles de bureaux à Aix-en-Provence

Crédit photo © Common Wikimédia - Rainbow0413

(Boursier.com) — Cogedim Méditerranée vend 3 immeubles de bureaux situés à Aix-en-Provence à Atlantique Mur Régions, une SCPI gérée par Grand Ouest Gestion d'Actifs, filiale de la Banque Populaire Grand Ouest.

Cet ensemble de bureaux d'une superficie de 4.900 m2 sera livré au second trimestre 2022 et fait partie de la première tranche d'une opération plus globale qui s'inscrit dans le nouvel aménagement du quartier de la Pomone.

Imaginés par le cabinet d'architecture Tangram Architectes, les 3 bâtiments en R+2 font partie de l'ensemble dénommé "Vert Pomone". Ils seront loués en baux de longue durée à l'agence Nahema et au centre de formation ESAIP. Les futurs utilisateurs disposeront de plateaux de bureaux flexibles et modulables qui favorisera leur condition de travail. Cet ensemble de bureaux moderne, répond aux enjeux énergétiques de notre époque grâce à des ambitions environnementales fortes. Ainsi, le site vise la certification BREEAM Very Good, qui garantit une démarche responsable et respectueuse de l'environnement aussi bien dans les principes de construction que dans la gestion des énergies.

Une seconde tranche de 3.800 m2 SDP de bureaux, développée par le même cabinet d'architectes est en cours de commercialisation pour une livraison prévisionnelle fin 2022.