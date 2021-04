Cogedim renforce sa direction commerciale et marketing

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de soutenir la forte dynamique de son activité, Cogedim fait évoluer son organisation commerciale. Thomas Penet est promu Directeur Commercial et Marketing France. A ses côtés, Paul Lassalle est nommé Directeur Commercial France et Caroline Michalak Directrice Prescription France.

Après avoir exercé des fonctions marketing au sein de différentes entreprises dans le secteur des services (AOL, Capgemini Invent, Orange), Thomas Penet rejoint le groupe Altarea en 2016 et anime depuis les équipes marketing et publicité de Cogedim. Il a accompagné la forte croissance de Cogedim de ces dernières années en s'adaptant aux nouvelles attentes des acquéreurs. Thomas Penet est promu Directeur Commercial et Marketing France, en charge d'améliorer la performance commerciale globale. Il est diplômé de l'ESSEC, 2003.

Après un parcours réussi chez Bouygues Immobilier Patrimoine où il a pu développer une grande expertise dans la commercialisation de produits immobiliers en vente directe, prescripteurs et réseaux, Paul Lassalle vient de rejoindre Cogedim au poste de Directeur Commercial France.

Au sein de Cogedim, il aura pour mission la définition et la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie commerciale nationale, en s'appuyant sur l'ensemble des canaux de vente interne et externe. Il est diplômé de l'ESC Montpellier.

Précédemment Directrice Commerciale de Valorissimo puis Directrice Investisseurs Grands Comptes Logement chez Bouygues Immobilier, Caroline Michalak vient de rejoindre Cogedim en tant que Directrice Prescription France.

Possédant une expertise accrue dans l'animation de réseau, Caroline Michalak mettra en oeuvre la stratégie commerciale nationale de la prescription et animera l'équipe des Responsables prescription. Elle est diplômée de l'IUT Paris.

Vincent Ego, Directeur général de Cogedim indique : "Notre ambition de poursuite de croissance sur le marché de la promotion immobilière en France nous pousse à faire des choix forts, notamment en matière de recrutement. Dans un contexte particulier où la vente a fortement évolué ces dernières années, nous avons eu besoin de renforcer notre organisation commerciale pour permettre à l'ensemble de nos forces de vente de devenir encore plus performantes. Ces nominations de professionnels aguerris démontrent parfaitement cette volonté. Les arrivées de Caroline, de Paul et la promotion de Thomas vont insuffler une nouvelle dynamique qui va nous permettre de déployer de nouveaux schémas de vente dans un marché en mutation et par ailleurs hautement concurrentiel".