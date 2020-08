Cogedim et Habitat et Humanisme réalisent un projet immobilier innovant sur la friche industrielle Busso au Pré-Saint-Gervais

(Boursier.com) — Cogedim, l'une des marques logement du groupe Altarea et Habitat et Humanisme ont signé vendredi 31 juillet 2020 une promesse de vente pour la réalisation d'un programme immobilier au Pré-Saint-Gervais (93) sur l'ancien site des salaisons Busso.

Située au coeur du Pré Saint Gervais, cette friche industrielle d'une emprise de 4800 m(2) a fait l'objet d'un appel à projet piloté par la ville du Pré Saint Gervais, et l'Etablissement Public Foncier Ile de France, propriétaire du site.

Le projet lauréat, porté par Cogedim et Habitat et Humanisme, avec l'appui de l'agence d'architecture ChartierDalix, consistera en la réalisation d'un parc d'environ 3000 m(2), et d'un projet immobilier d'une centaine de logements symbolisant la création d'un véritable parcours résidentiel dont environ 30% des logements seront vendus en accession libre, environ 30% en locatif social et 40% en accession abordable grâce au montage en Bail Réel Solidaire porté par l'Organisme Foncier Solidaire d'Habitat et Humanisme.

Conçu comme un village vertical, et très ouvert sur le parc, grâce à une architecture alternant failles, coursives et espaces communs, le bâtiment permettra le développement d'une véritable unité de voisinage entre les habitants. En toiture, des jardins privatifs et partagés permettront une pratique de l'agriculture en ville, rassembleuse et divertissante.

Ce projet est l'un des premiers de l'OFS d'Habitat et Humanisme créé en 2018. Nouvel outil en faveur de l'accession sociale à la propriété, l'OFS permet de réduire très sensiblement le prix d'acquisition d'un logement et constitue le seul mécanisme anti-spéculatif efficace sur le long terme : le prix de vente est plafonné sur toute la durée de vie du logement et les acquéreurs successifs sont soumis à des conditions de ressources.

Le principe de l'OFS repose sur la dissociation du foncier et du bâti. L'acquéreur achète les murs de son appartement grâce à un bail spécifique : le Bail Réel Solidaire (BRS) et paie une redevance pour l'occupation du terrain, qui reste propriété de l'OFS. L'acquéreur devient alors propriétaire de droits réels sur son logement et peut en disposer à sa convenance.

Grâce à cette opération innovante, Cogedim et Habitat et Humanisme participent durablement à la constitution de logements accessibles à tous, au coeur du Pré-Saint-Gervais.

Depuis 2007, le groupe Altarea dont Cogedim est l'une des marques logement, est le grand partenaire d'Habitat et Humanisme. Ce partenariat repose sur une vision et des valeurs partagées autour de la volonté de créer une ville plus inclusive, à impact positif et où chacun trouve sa place. Fin 2019 Altarea a renouvelé son engagement à travers un partenariat en axé sur l'habitat inclusif et intergénérationnel...