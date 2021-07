Cogedim et COFFIM annoncent la livraison de la résidence "Côté Seine" à Suresnes

Cogedim et COFFIM annoncent la livraison de la résidence "Côté Seine" à Suresnes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — COGEDIM et COFFIM annoncent la livraison d'un ensemble immobilier de 15.927 m2 composé de logements en accession, d'une résidence étudiante, d'une résidence tourisme d'affaires et de commerces. Située dans le centre de Suresnes, aux 4 rue Salomon de Rothschild, 8 rue Edouard Nieuport, et 9-13 rue Benoit Malon, la résidence "Côté Seine" bénéficie d'une localisation privilégiée...