Cogedim annonce la vente de l'immeuble Urbanclay

(Boursier.com) — Cogedim a vendu en VEFA à MIDI FONCIERE détenu par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées et gérée par MIDI 2i, l'immeuble Urbanclay, un programme d'immobilier de bureau d'une surface de 2.975 m(2). Urbanclay préfigure le nouveau pôle tertiaire du quartier Jolimont, au sein de l'écoquartier de Toulouse Guillaumet, un ambitieux projet mixte conçu par Altarea et Crédit Agricole Immobilier, alliant qualité de vie, durabilité et inclusion sociale.

MIDI 2i, société de gestion dont le siège est à Toulouse, a acquis pour le compte de MIDI FONCIERE détenus à 100% la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées auprès de Cogedim, l'immeuble Urbanclay, situé au sein du nouveau pôle tertiaire du quartier Jolimont en pleine mutation. S'inscrivant dans la logique propre à l'ensemble de l'écoquartier Toulouse Guillaumet, Urbanclay proposera des bureaux répondant aux dernières normes en vigueur aussi bien dans la conception que dans les usages.

Ainsi Urbanclay, développant 2.975 m(2), répartis sur 5 étages, proposera des plateaux de bureaux d'environ 500 m(2) divisibles en deux espaces équivalents et disposant chacun de deux loggias extérieures. Cette divisibilité et modularité des plateaux permettra de s'adapter aux besoins des entreprises et de les accompagner dans leur évolution.

L'immeuble est engagé dans une double certification BREEAM Excellent & BEPOS Effinergie. Il sera doté d'une installation photovoltaïque en toiture prévue en autoconsommation et sera alimenté par le réseau de chaleur biomasse du quartier. Ce réseau de chaleur utilise 85% d'énergie renouvelable biomasse, et le photovoltaïque permet de couvrir 50% des besoins de consommations du bâtiment, traduisant ainsi une forte mobilisation des énergies renouvelables sur ce projet.

Enfin, Urbanclay, en plus de disposer d'un garage à vélo de 96 emplacements éclairé naturellement, se distinguera par son emplacement idéal au pied du métro offrant une connexion aisée et rapide au centre-ville toulousain.

La livraison du bâtiment est prévue pour le second trimestre 2024.