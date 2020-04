Cofidur versera 8 euros de dividende par action

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Cofidur a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle mixte à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, le 26 mai, dans les locaux de Nogent sur Marne, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants...

A l'ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :

1) Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs.

2) Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice le 31 décembre 2019. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes consolidés afférents audit exercice.

3) Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions du Code de commerce. Approbation dudit rapport.

4) Affectation des résultats. Distribution d'un dividende.

5) Rémunération des administrateurs.

6) Expiration des mandats d'administrateur d'Henri Tranduc et de Philippe Broussard.

7) Nomination de nouveaux administrateurs.

8) Expiration des mandats des co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants. Décision quant à leur renouvellement.

9) Autorisation à conférer au Conseil d'administration dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau programme de rachat d'actions.

A l'ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

10) Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions de la société en vue de leur annulation, dans le cadre du nouveau programme de rachat d'actions.

11) Modification de l'article 10 des statuts.

12) Rectification de l'adresse du siège social. Modification corrélative de l'article 4 des statuts.

13) Pouvoirs pour formalités.

Il est précisé que le dividende versé au titre de 2019 se montera à 8 euros par action, identique à celui de 2018.