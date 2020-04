Cofidur : le résultat net tombe à 31,59 euros par action ; 8 euros de dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019 de Cofidur ressort à 68,2 millions d'euros. Le résultat d'exploitation est à +1,7 ME.

Le résultat net est à +1,22 ME, soit 31,59 euros par action (84,47 euros pour l'exercice précédent).

Cofidur rappelle que la contribution dans le chiffre d'affaires de l'unité de Cherbourg, dont l'activité a été vendue au 1er novembre 2018, a représenté 10,6 ME sur l'exercice 2018 et 18,5 ME sur l'exercice 2017.

Dividende

Le conseil d'administration proposera lors de la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires le versement d'un dividende de 8 euros par action. Il serait mis en paiement le 10 juin 2020.

Assemblée générale à huis clos

Le Conseil d'administration de Cofidur SA, après avoir constaté les difficultés à prévoir l'état sanitaire de la France au 26 mai 2020 et conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la tenue des Assemblées générales, prise par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a décidé de tenir son Assemblée générale mixte à huis clos (hors la présence physique de ses actionnaires), le mardi 26 mai 2020 à 10h30, à Nogent sur Marne.

Impact de la crise sanitaire

L'évolution de la crise sanitaire a conduit la société Cofidur EMS à mettre en place les mesures appropriées permettant d'une part de limiter l'expansion du Covid-19 et d'assurer la sécurité de ses équipes et d'autre part de s'adapter à la demande de ses clients.

Ces derniers jours la plupart des Clients ont informé la société soit de leur fermeture pure et simple le temps de cette crise, à défaut de leur fonctionnement partiel très limité.

A de rares exceptions, il est demandé formellement de ne plus livrer les productions commandées et de les reporter ultérieurement.

A ce jour, le constat est un niveau de charge très faible en mars, pratiquement inexistant en avril. Par contre, Cofidur envisage un redémarrage progressif à partir de début mai.

Les sites de Laval et Périgueux sont pratiquement à l'arrêt, seules subsistent quelques rares productions pour satisfaire la demande de Clients stratégiques et la société met en place les mesures adaptées à cette baisse d'activité (prise de congés, chômage partiel, etc...) ainsi que celles permettant de limiter l'impact sur la trésorerie (report des charges sociales, des échéances bancaires, etc.)