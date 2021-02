Cofidur : forte baisse du chiffre d'affaires 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cofidur a publié un chiffre d'affaires 2020 de 50,8 ME, en net retrait par rapport à 68,1 ME en 2019. La société associe principalement cette baisse au ralentissement de l'activité inhérent à la crise sanitaire du COVID19 et à une proportion importante de chiffre d'affaires liée à des affaires sans achats de composants.

Comme attendu, l'activité du second semestre a été en hausse par rapport à celle du premier semestre. Cofidur annonce que l'exercice 2020 se soldera en perte, mais précise que les actions réalisées ont permis de conserver un bon niveau de trésorerie.