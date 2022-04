Cofidur : des incertitudes à court terme

(Boursier.com) — Pour Cofidur, le Chiffre d'Affaires consolidé de l'exercice 2021 ressort à 52,3 ME.

Le Résultat d'exploitation ressort à 1,1 ME et le résultat net à 1,254 ME.

Ce résultat positif intègre la vente de l'immobilier de Montpellier et des coûts complémentaires liés à la finalisation de la restructuration du site.

La reprise de l'activité à la suite de la crise sanitaire de la COVID19 a été freinée par la pénurie des composants électroniques.

Ce début d'année 2022 est encore fortement marqué et pénalisé par ces difficultés d'approvisionnements.

Des incertitudes subsistent également avec les répercutions potentielles du conflit en Ukraine et la reprise de la pandémie en Asie.

La progression du carnet de commandes et la confiance de nouveaux clients montreraient des signaux encourageants à moyen terme.