Cofidur : 30 euros de dividende le 3 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Cofidur s'est tenue le 17 mai, sous la présidence de Laurent Dupoiron, Président Directeur général.

Les actionnaires présents et représentés totalisaient 57,5% du capital social, et autant de droits de vote.

Laurent Dupoiron et Mme Charlotte Chemin sont revenus sur les faits marquants de 2021, et ont présenté les chiffres clés et commenté les activités du groupe sur l'exercice écoulé.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à la majorité des votes.

Dividende

Notamment, les actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende de 30 euros par action, en numéraire au titre de l'exercice 2021.

Le coupon sera détaché le 1er juin. Sa mise en paiement interviendra le 3 juin.

Rappelons que l'action Cofidur est actuellement sur un cours de 362 euros, ce qui matérialise un rendement de l'ordre de 8,3%.