Coface : vive hausse, le marché applaudit

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface grimpe de 7% à 9,2 euros sur la place parisienne et retrouve un sommet de 11 mois au lendemain de la publication de résultats 2020 en retrait mais supérieurs aux attentes des analystes. Le réassureur a dégagé l'an passé un bénéfice net de 82,9 millions d'euros contre 146,7 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en repli de 2% en données publiées et de 0,6% à périmètre et taux de change constants, à 1,45 MdE. Le résultat opérationnel a diminué de 35,8% à 140,4 ME. Le ratio combiné net de réassurance, une mesure clé de la rentabilité de l'activité, a atteint 79,8%, contre 77,7% en 2019.

Le groupe va proposer le versement d'un dividende de 0,55 euro par action, soit un taux de distribution de 100%.

Enfin, la firme a officialisé la cession par Natixis de 29,5% du capital à Arch Capital Group à hauteur de 9,95 euros par action.

À la suite de ces bons résultats 2020, Oddo BHF maintient son avis 'surperformer' sur le titre avec un objectif de 10,1 euros. La sinistralité devrait rester faible au cours des prochains mois et le groupe reste en excédent de capital ce qui devrait lui permettre de conserver un payout de 100% au cours de 3 prochaines années.

Bryan Garnier, qui salue ses résultats, confirme de son côté se position très positive sur le dossier ('conviction à l''achat'). La sortie de la crise ne ressemblera à aucune autre et les chiffres à court terme seront impactés par la gestion de la crise : la hausse des faillites est probable, mais le bilan du groupe est protégé par les régimes publics et la forte solvabilité. Quant au changement d'actionnaire principal, BG affirme qu'Arch sera un actionnaire exigeant, ce qui est une bonne nouvelle pour les minoritaires...