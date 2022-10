Coface va plus loin en matière d'ESG

(Boursier.com) — Coface a décidé de renforcer son soutien au financement et à la réalisation de projets ESG de long-terme en déployant davantage de solutions d'assurance "Single Risk". Coface va ainsi doubler l'enveloppe dédiée à l'accompagnement de projets ESG dans le monde d'ici 2025 (Vs 2022).

Les solutions "Single Risk" sont des produits de couverture qui protègent les maîtres d'ouvrage, développeurs, ou financeurs de projets contre les risques commerciaux et politiques sur le long terme. Cette décision concerne les projets portés par des entreprises, des banques, ou des institutions multilatérales, qui répondent à des critères ESG précis dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le transport, le traitement de l'eau, la santé, l'éducation ou la microfinance. Cela témoigne de l'engagement de Coface pour soutenir de manière croissante les initiatives qui ont un impact environnemental ou social positif sur les économies, par le biais de solutions financières.

Ce nouvel objectif vient s'ajouter aux politiques d'exclusions commerciales déjà existantes et qui sont renforcées régulièrement pour éviter de soutenir des activités non responsables, ou des activités contribuant de manière significative au changement climatique.

"Plus que jamais, nous souhaitons utiliser nos métiers et apporter une contribution positive en permettant l'émergence de nouveaux moteurs de croissance durable. Cet objectif de doubler notre enveloppe consacrée aux solutions d'assurance Single Risk pour soutenir des projets ESG reflète notre choix d'intégrer la RSE dans nos opérations au quotidien avec des objectifs concrets et précis", commente Carole Lytton, Secrétaire Générale de Coface.