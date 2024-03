Coface : un nouveau plan bien accueilli

(Boursier.com) — Coface avance de 1,3% à 13,7 euros au lendemain du lancement de 'Power the Core', son plan stratégique 2024-2027. Comme expliqué par Oddo BHF, ce plan est le 3ème du groupe sous la direction de M. Xavier Durand. Après un plan de redressement, puis un second plan axé sur la mise à niveau de l'efficacité de la société par rapport à ses pairs (qui est dans les faits désormais meilleure que celle de ses concurrents), le groupe rentre dans une nouvelle phase dans laquelle il vise à optimiser encore davantage sa rentabilité, tout en développant certains segments en assurance-crédit (clients, zones géographiques) ainsi naturellement que les métiers de l'information. Dans son nouveau plan stratégique, le groupe vise notamment à : atteindre l'excellence en termes de données et de technologie, consolider et accentuer son leadership en assurance-crédit, générer une croissance rentable à deux chiffres pour les services d'information et tirer pleinement parti de sa culture unique de multinationale à taille humaine profondément responsable.

Au travers du cycle, le management vise notamment un ratio combiné non actualisé d'environ 78%, en amélioration de 2 points par rapport au plan 'Build to Lead' ; un RoATE en moyenne de cycle de 11%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d'intérêts équivalents aux taux actuels ; et un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155%-175%, avec un taux de distribution égal à au moins 80% du résultat net consolidé.

Le broker réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 15 euros à fin 2024 (ie après détachement du dividende 2023). Le groupe a, pour rappel, dégagé une très bonne rentabilité technique au T4 (avec un ratio combiné net sous-jacent d'environ 67%) et les perspectives de rentabilité technique restent, selon le broker, favorables en début d'année. Le titre offre un rendement attractif aux actionnaires sachant que le plan stratégique présenté hier a également démontré la forte résilience de son business model (même dans un scénario de crise économique avec une probabilité 1/50 ans le groupe dégagerait un RN positif et conserverait une marge de solvabilité élevée de 179%).